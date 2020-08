Xiaomi.eu: la MIUI 12 20.8.7 Beta porta Android 11 sui top di gamma

Xiaomi è fra i primissimi produttori ad aver prodotto delle ROM basate su Android 11. Il tutto è ancora limitato alla fase di beta testing, dato che Google rilascerà la release stabile nei prossimi mesi. Per il momento soltanto tre modelli hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 11 Beta, ovvero Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi K30 Pro. Se finora la MIUI 12 basata sull'ultimo firmware Android era limitata al pubblico cinese, con la MIUI 12 20.8.7 potete provarlo anche voi, grazie ai ragazzi di Xiaomi.eu.

Xiaomi.eu pubblica la MIUI 12 20.8.7 con Android 11: ecco i modelli compatibili

Per chi non lo conoscesse, il progetto Xiaomi.eu è stato creato per portare l'esperienza della MIUI cinese agli utenti occidentali. Ciò è possibile con una traduzione generale della ROM, oltre all'eliminazione dei software asiatici (per noi inutili) e l'introduzione dei servizi Google. Un trattamento che è stato applicato anche alla MIUI 12 20.8.7, basata su Android 11 e disponibili per i tre succitati modelli. Per il momento, quindi, soltanto Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi K30 Pro possono usufruirne, a meno che Xiaomi non decida di aggiungere ulteriori modelli.

Trattandosi di ROM non ufficiali, la loro installazione deve avvenire tramite sblocco del bootloader e flash via custom recovery TWRP. A questo link trovate la nostra guida dedicata per Mi 10 e Mi 10 Pro. Vi ricordiamo, inoltre, che in questo articolo trovate illustrate tutte le novità introdotte con Android 11, oltre alla lista dei modelli che riceveranno l'aggiornamento.

