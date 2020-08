Xiaomi: i preparativi per i 10 anni partono dal discorso di Lei Jun

10 anni sempre in crescendo, quelli di Xiaomi. Il brand cinese, il prossimo 11 agosto 2020, celebrerà finalmente il decennale di attività e sta preparando un discorso di un certo spessore per il suo CEO, Lei Jun. Ma chi si incaricherà di redigere questo complicato ma importantissimo scritto? Secondo quanto riportato su Weibo, sarà il Vicepresidente Jeffrey Yang, che avrà l'arduo compito di raccontare al meglio l'essenza della compagnia.

Xiaomi: ecco cosa tratterà il discorso di Lei Jun scritto da Jeffrey Yang

Ma di cosa si parlerà in questo keynote dell'11 agosto in cui sarà fatto il discorso di Lei Jun per i 10 anni? Il CEO di Xiaomi ha lasciato su Weibo un sommario da tre punti sui temi trattati in esso. Il primo punto sarà un “riassunto” dove si spiegherà la storia del brand. Il secondo vedrà invece spiegare cos'è Xiaomi, una specie di auto-introduzione al fine di mostrare al mondo quali sono gli obiettivi. Il terzo punto invece riguarderà quello che l'intero team ha preparato per ripercorrere i successi ottenuti dal colosso cinese.

Per Lei Jun questo discorso sarà molto stressante, in quanto sarà il primo vero e proprio in pubblico e sarà soprattutto molto intimo. Inoltre, verrà spiegato al mondo da cosa nasce Xiaomi e quale sarà il suo futuro. Ovviamente, un discorso del genere ha bisogno di un'attenta pianificazione e preparazione. Ma chi se ne occuperà?

Secondo quanto ci arriva dal principale social cinese, sarà il Vicepresidente di Xiaomi Group e CMO della sezione Cina, Jeffrey Yang, che ha re-postato quanto scritto da Lei Jun e facendo due più due vista l'esperienza della figura dirigenziale, non ci sono dubbi che sarà lui il planner. Questo, per Yang, sarà il primo e cruciale compito da quando è nell'azienda.

Non ci resta quindi che attendere l'11 agosto 2020 al fine di capire quale sarà il risultato di questo discorso, ma visti gli obiettivi conseguiti da Xiaomi in questi 10 anni, non sarà sicuramente banale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu