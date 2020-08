Quando sei un colosso della tecnologia, sai bene che il successo non dipende solo da quanto vendi o da quanto spedisci, ma anche quanto vale un tuo stock in borsa. Un brand su tutti che pare aver capito l'andazzo è Xiaomi, che in soli 4 mesi ha praticamente raddoppiato il valore delle azioni, mai come prima d'ora.

Xiaomi: il valore delle azioni in borsa è cresciuto del 174% in un meno di un anno

Se in numeri in termini di vendite parlano chiaro, per Xiaomi il valore in borsa è un palese sinonimo di successo, dato che è lì che il colosso cinese sta dando il meglio di sé. In soli 4 mesi un'azione vale ora 22.90 dollari di Hong Kong, dato che è registrato all'indice Hangseng, con un balzo del 54%. E c'è da dire che la crescita rispetto a quasi un anno fa è clamorosa, dato che dal settembre 2019 a oggi, le azioni sono salite del 174%, passando dagli 8.28 HK$ agli attuali quasi 23.

Questo importante risultato rappresenta per Xiaomi l'ottima salute di cui godono le finanze del brand, che pare non fermerà la sua crescita, visto che secondo gli esperti le azioni in borsa arriveranno a valere 30 HK$ (circa 3.28 €) l'una.

