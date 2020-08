Xiaomi cresce, ma il mercato globale degli smartphone ed il 5G dovranno ancora attendere

Quest'anno è stato caratterizzato da una serie di vicende, su tutte quella dell'esplosione del Coronavirus (Covid-19), che inevitabilmente hanno condizionato l'economia globale. Non tutti concordano sul fatto, dunque, che la ripresa sia semplice. Anche nel mercato degli smartphone, infatti, si è registrato un calo che, probabilmente, continuerà per tutto il prossimo anno. Malgrado questo ci sono alcuni segnali positivi ed incoraggianti, che ci mostrano come le nuove tecnologie potranno impattare ancora di più, in futuro, sulla nostra vita.

IDC prevede che entro il 2023 il 50% degli smartphone sarà dotato di connettività 5G

Dando un'occhiata all'ultimo rapporto pubblicato da IDC (International Data Corporation) sembra che il mercato degli smartphone sia destinato a scendere ancora per tutto il prossimo anno. Solo a partire dall'inizio del 2022, infatti, si potrà registrare una minima ripresa. Nonostante molte aziende continuano a macinare utili, su tutte Xiaomi, gli altri accusano il colpo. Malgrado questo, però, c'è una notizia positiva, ovvero il possibile aumento di device 5G in circolazione. Entro il 2023, dunque, questi potrebbero arrivare ad una quota del 50% rispetto alla totalità del mercato.

Realme è il brand cresciuto più rapidamente a metà 2020

Nonostante il calo previsto per questi due anni, pare che il 5G darà una grande spinta al mercato dei telefoni. Tutti i maggiori produttori, dunque, si sono già attrezzati, proponendo diversi device dotati di tale connettività all'interno dei propri cataloghi. Anche per questo motivo, forse, Xiaomi è riuscita a prevalere rispetto ad altri brand, raddoppiando il proprio valore in borsa e generando, dunque, utili. Nel caso in cui questa aziensa dovesse continuare a produrre device di fascia media dotati di questo tipo di standard, la situazione potrebbe addirittura migliorare ulteriormente. Pare, infatti, che in Cina nell'ultimo trimestre il 43% dei telefoni venduti, dotati di 5G, aveva un prezzo inferiore ai 400 dollari.

