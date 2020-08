La crescita di Xiaomi degli ultimi mesi è sicuramente tra le migliori registrate negli ultimi anni. Il brand, grazie ai suoi prodotti, scala sempre più le classifiche dei ricavi mese dopo mese, ma è solo una questione di qualità? Andando a vedere un interessante rapporto, pare che questa crescita sia dovuta anche all'aumento del prezzo medio degli smartphone della compagnia.

Xiaomi: il prezzo medio degli smartphone è salito dell'11.8% nell'ultimo anno

Se non vogliamo partire dai top gamma, possiamo notare come la serie Redmi Note 9 abbia subito un piccolo aumento di prezzo, ma in generale è proprio lo smartphone di Xiaomi che è più costoso, almeno dell'11.8% rispetto all'anno scorso. Se poi guardiamo su base mensile, il prezzo è salito del 7.5%. Questo perché? Ovviamente, è una questione di aumento del prezzo delle componenti hardware, di cui sono soggette anche le TV, di cui il brand si approvvigiona. Sarebbe impossibile pensare, ad esempio, che un gioiello come Mi 10 Ultra possa costare poco, visto le sue specifiche.

Questo però, effettivamente, pare non essere un serio problema per l'utente, che comunque si ritiene sempre mediamente soddisfatto di quanto spende per uno smartphone Xiaomi, anche per un top gamma, perché poi mese dopo mese l'offerta arriva sempre, sebbene si sia passati dai 449 € di Mi 9 ai 799 € sui Mi 10. Come si dice, la verità sta sempre nel mezzo.

