Le possibilità delle operazioni tramite NFC sono davvero infinite e soprattutto la comodità è enorme. Che sia con i pagamenti, con le carte d'imbarco, i biglietti per il cinema e presto anche per i documenti, tutto è diventato molto più semplice. Come in Cina ha fatto ad esempio Xiaomi, che permetterà agli utenti di registrare l'abbonamento per l'autobus proprio tramite smartphone.

Xiaomi: 30 modelli compatibili con l'abbonamento del servizio autobus NFC

Sebbene sia ancora in fase di test in Beta limitata a 1000 utenti, questa nuova funzionalità per l'NFC degli smartphone Xiaomi è davvero molto interessante e comoda. Ovviamente non è inedita, in quanto ci ha pensato anche Huawei da qualche anno, ma un brand così attento all'innovazione non poteva non implementare questa possibilità. La compagnia cinese ha stretto quindi una partnership con la compagnia di trasporti Tianfutong, che ha aperto le registrazioni.

Xiaomi ha dichiarato che ci saranno almeno 30 smartphone compatibili con l'abbonamento autobus NFC, come Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra, ma anche Mi 6 e altri. Certo è, che una funzione del genere sarebbe utilissima anche in Italia, ma al momento è più probabile che provenga da brand non cinesi, in quanto i colossi del Paese di Mezzo puntano (e ci mancherebbe) al locale, prima di esportare.

