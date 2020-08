Sono tantissimi gli accessori di casa Xiaomi che possono tornare utili nel quotidiano, gran parte dei quali in vendita su Banggood. Oggi, infatti, segnaliamo un'offerta che potrebbe far comodo a tutti gli automobilisti, il compressore smart Xiaomi 70mai è in offerta con coupon a 29€.

Il compressore smart Xiaomi 70mai a meno di metà prezzo su Banggood

Il compressore smart di Xiaomi, che rappresenta una declinazione per automobilisti del compressore Mijia (qui la nostra recensione) in quanto pensato propriamente per pneumatici di automobili. Proprio per questo, infatti, offre la possibilità agli utenti di poter selezionare diversi tipi di pneumatici a seconda delle dimensioni e del peso dell'auto.

Si tratta quindi, come detto, di un prodotto che potrebbe tornare particolarmente utile a tutti gli automobilisti e che, viste le dimensioni così ridotte, potrà essere riposto comodamente nel porta bagagli, senza dare troppi ingombri. Per acquistare il compressore al prezzo indicato, non dovrete far altro che inserire il coupon “BGMAI37” all'interno del box in basso.

