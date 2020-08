Il brand 70mai è uno dei partner più prolifici della compagnia di Lei Jun, spaziando tra compressori, scooter elettrici, dash cam (qui trovate la nostra recensione del modello Lite), specchietti smart e perfino una batteria d'emergenza per auto. Il filo conduttore è chiaro: si tratta di prodotti ed accessori legati al mondo della guida e anche in questo caso non si fa eccezione. 70mai A800 è la nuova dash cam 4K Dual-Vision del brand partner di Xiaomi ed è disponibile in crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo ad un prezzo interessante.

70mai A800 Dual-Vision 4K è la nuova dash cam della partner di Xiaomi

Il nuovo prodotto è una telecamera DVR per auto in grado di offrire immagini in altra definizione, con risoluzione fino a 4K. La dash cam 4K Dual-Vision 70mai A800 è dotata di tecnologia ADAS (Advanced Driving Assistant System) ed offre un sensore CMOS Sony IMX415, con tanto di grandangolo con una visuale di 140°. Le immagini sono nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia Dynamic Noise Reduction 3D, all'apertura f/1.8 e alla presenza dell'algoritmo intelligente dedicato alla riduzione del rumore e al bilanciamento dell'esposizione.

La telecamera posteriore è opzionale e in accoppiata con il modulo principale consente di avere una panoramica a tutto tondo di ciò che accade intorno alla vettura.

La dash cam funziona anche quando l'auto è parcheggiata, monitorando l'ambiente circostante e avviando una registrazione in caso di collisione. Grazie al sistema LDW (Lane Departure Warning) sarete avvisati nel caso in cui la vettura cominci ad uscire dalla propria corsia (ma la cura migliore è sempre la guida senza distrazioni). Il sistema anti-collisione monitora la distanza dalla vettura di fronte, una feature utile specialmente nel traffico.

Tutti i video registrati dalla dash cam sono salvati su microSD (fino a 128 GB) e possono essere gestiti tramite l'app companion; è possibile collegarsi alla videocamera in un lampo, semplicemente utilizzando il Wi-Fi.

La nuova dash cam 4K Dual-Vision 70mai A800 arriva su Indiegogo (quindi niente Xiaomi YouPin, per la gioia di noi occidentali!) al prezzo di 84€. Inoltre è presente anche il pacchetto da 101€, che offre sia la dash cam A800 che la videocamera posteriore RC06. Se siete interessati, qui trovate il link alla pagina dedicata: la campagna terminerà tra circa un mese, con spedizioni a partire da settembre 2020.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu