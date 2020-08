WeChat bannata: parte la denuncia contro il governo USA

La decisione del governo USA guidato da Donald Trump di bannare WeChat si sta rivelando complesso, data l'entità del danno che ne consegue. Sin da subito si è sparsa la voce che il proibire l'utilizzo dell'app sugli store americani, Apple in primis, comprometterà non poco le vendite di iPhone. Un'altra conseguenza è l'ira suscitata negli utilizzatori del celebre social cinese, a tal punto da intentare una causa legale contro l'amministrazione statunitense.

Il governo USA banna WeChat ma gli utenti non ci stanno e denunciano l'accaduto

Ad aver citato in giudizio il governo Trump non è stata direttamente WeChat o la casa di sviluppo Tencent, bensì la WeChat Users Alliance. Si tratta di un'associazione no profit composta da utenti che si ritengono dipendenti dall'uso di WeChat, sia per motivi personali che lavorativi. La motivazione è dietro all'incostituzionalità della mossa, atta a ledere la quotidianità della popolazione sino-americana.

“È la principale app cinese negli USA con cui si connettono i propri cari, condividendo momenti speciali, discutendo di idee, ricevendo le ultime notizie e partecipando alla discussione politica“. Senza considerare che la piattaforma viene utilizzata per i pagamenti in mobilità ed online. Insomma, WeChat è ritenuta un'app essenziale per il normale trascorrere della vita quotidiana degli utenti con base in Cina e Stati Uniti d'America. Come fa presente l'avvocato che sta gestendo la causa, la speranza è che il governo americano fornisca maggiori dettagli sul perché di una scelta così impattante.

Come prevedibile, si è generata una certa confusione dopo la pubblicazione dell'ordine esecutivo che pone un veto su WeChat. Di base la decisione prevede che WeChat, così come TikTok, non possano più intrattenere legami con gli USA. Non è stato ancora ben specificato di quali legami si parli, oltre a quelli chiaramente economici con le aziende partner con base in America. La volontà del governo Trump sarebbe quella di rimuovere l'app dagli store Google ed Apple, impedendo agli utenti di utilizzarla. Lo stesso è già accaduto in India, dove il governo nazionale ha deciso di bannare WeChat e molte altre app cinesi.

Perché gli USA hanno bannato WeChat e TikTok?

Come affermato dall'ordine di Trump, WeChat e TikTok sono accusate di una raccolta illecita dei dati degli utenti. Questi dati rischierebbero di essere passati sotto banco al Partito Comunista Cinese, dandogli modo di creare campagne di disinformazione. Oltre alle associazioni cinesi, diverse aziende americane si sono opposte alla decisione del governo Trump, come nel caso di Apple, Disney, Ford e Walmart. Il divieto totale di WeChat implicherebbe grosse problematiche per le loro attività.

