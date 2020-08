Vivo Y20 e Y20i ufficiali: Snapdragon 460, 5.000 mAh e tanto altro

Quasi a sorpresa, senza alcun rumore, Vivo ha deciso di lanciare sul mercato due nuovi interessanti prodotti, dotati del nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 460. Si tratta, nello specifico, di Vivo Y20 e Y20i, due dispositivi di fascia medio-bassa che, da un certo punto di vista, dovrebbero garantire buone performance ed un'ottima autonomia. Vediamo meglio, però, quali sono le loro caratteristiche ed i prezzi di vendita.

Vivo Y20 e Y20i costano meno di 150 euro!

Dando un'occhiata a questi due prodotti, notiamo come le dimensioni siano assolutamente identiche. Sono davvero poche le differenze, anche a livello estetico, fra Vivo Y20 e Vivo Y20i. Questi due prodotti, dunque, misurano 164,41 × 76,32 × 8,41 mm, con un peso di 192,3 grammi. Sono dotati entrambi di un display LCD da 6,51″ con risoluzione HD e da un SoC Snapdragon 460. Su Vivo Y20, però, trovano spazio ben 4GB di RAM, mente Y20i monta solo 3GB di RAM.

LEGGI ANCHE:

ASUS Zenfone 7 e 7 Pro ufficiali in Italia: la Flip Camera si rinnova

Vi lasciamo qui sotto la scheda tecnica di entrambi i modelli, così da poterla consultare in qualsiasi momento.

Vivo Y20 – Scheda Tecnica

Dimensioni: 164,41 × 76,32 × 8,41 mm;

164,41 × 76,32 × 8,41 mm; Peso: 192,3 grammi;

192,3 grammi; Processore: Qualcomm Snapdragon 460, con clock massimo fino a 1.8GHz;

Qualcomm Snapdragon 460, con clock massimo fino a 1.8GHz; GPU: Adreno 610;

Adreno 610; RAM: 4GB;

4GB; Memoria Interna: 64GB;

64GB; Fotocamera: sensore principale da 13MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2MP con apertura f/2.4, obiettivo per le macro da 2MP con f/2.4; selfie camera da 8MP con apertura f/1.8.

sensore principale da 13MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2MP con apertura f/2.4, obiettivo per le macro da 2MP con f/2.4; selfie camera da 8MP con apertura f/1.8. Connettività: sensore biometrico sul lato destro, Bluetooth 5.0, microUSB;

sensore biometrico sul lato destro, Bluetooth 5.0, microUSB; Batteria: 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18W;

5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18W; Software: FunTouch OS 10.5, basata su Android 10.

Vivo Y20i – Scheda Tecnica

Dimensioni: 164,41 × 76,32 × 8,41 mm;

164,41 × 76,32 × 8,41 mm; Peso: 192,3 grammi;

192,3 grammi; Processore: Qualcomm Snapdragon 460, con clock massimo fino a 1.8GHz;

Qualcomm Snapdragon 460, con clock massimo fino a 1.8GHz; GPU: Adreno 610;

Adreno 610; RAM: 3GB;

3GB; Memoria Interna: 64GB;

64GB; Fotocamera: sensore principale da 13MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2MP con apertura f/2.4, obiettivo per le macro da 2MP con f/2.4; selfie camera da 8MP con apertura f/1.8.

sensore principale da 13MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2MP con apertura f/2.4, obiettivo per le macro da 2MP con f/2.4; selfie camera da 8MP con apertura f/1.8. Connettività: sensore biometrico sul lato destro, Bluetooth 5.0, microUSB;

sensore biometrico sul lato destro, Bluetooth 5.0, microUSB; Batteria: 5.000 mAh;

5.000 mAh; Software: FunTouch OS 10.5, basata su Android 10.

Vivo Y20 e Y20i sono stati lanciati in India a prezzi davvero interessanti. Da una parte, dunque, Y20 presenta un prezzo di 12.990 rupie indiane, dunque circa 148 euro al cambio attuale. Sarà disponibile online, così come nei negozi fisici, a partire dal 28 agosto. Vivo Y20i, invece, viene proposto a 11.490 rupie, quindi 130 euro. Anche questo dispositivo sarà disponibile sui principali e-commerce in India, così come nei negozi fisici, a partire dal 3 settembre.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu