Vivo Watch: nuove immagini con watch faces annesse

Sono mesi che parliamo di Vivo Watch, il primo smartwatch e dispositivo indossabile ad essere prodotto dalla creatura di BBK Electronics. Nel mentre OPPO si è già prodigata nel lanciare il suo modello, Vivo sta aspettando il momento propizio per presentarlo a tutto il mondo. La certificazione Bluetooth ci ha già mostrato delle prime immagini render del nuovo wearable, mentre il brevetto odierno ce lo mostra più nel dettaglio.

LEGGI ANCHE:

Vivo, nuovo brevetto: stavolta è uno smartphone pieghevole

I nuovi brevetti delle watch faces ci mostrano come sarà fatto Vivo Watch

Il mondo degli wearable è uno dei pochi settori tecnologici che continua a crescere, non essendo ancora così inflazionato come quello degli smartphone. In Cina c'è Huami a guidare questo trend positivo, con vendite in crescita nonostante il periodo storico/economico non propriamente favorevole. In questo settore si vuole inserire anche Vivo che con il suo Vivo Watch si prepara a fare ulteriore concorrenza.

A differenza degli orologi proposti da OPPO e Xiaomi, Vivo Watch ha un design rotondo, con un display che è contornato da una ghiera numerata. Sul lato destro della scocca scorgiamo anche la presenza di tre tasti fisici, utili per l'utilizzo dell'interfaccia implementata. A proposito di software, nei brevetti in questione vediamo alcune delle watch faces che lo caratterizzeranno. In una delle due vediamo anche i dati relativi all'analisi del movimento, come contapassi e traguardi raggiunti.

Ovviamente Vivo Watch avrà dalla sua la sensoristica che ci si aspetta da uno smartwatch di fascia medio/alta. Niente da fare per il periodo di lancio: probabilmente dovremo attendere di scoprire quando sarà presentato il prossimo smartphone di punta. Solitamente accessori come questi vengono lanciati al loro fianco. A proposito di BBK Electronics, anche Realme ha recentemente lanciato il suo smartwatch, mentre OnePlus ne aveva in cantiere uno, sfortunatamente mai prodotto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu