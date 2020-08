Nei giorni scorsi ha cominciato a fare capolino il nuovo selfie phone di Vivo, una soluzione dotata di un notch “vecchio stile” (niente goccia, quindi), uno spazio dedicato ad un doppia fotocamera con un sensore principale da 44 MP. Ancora una volta l'azienda cinese punta sulla parte fotografica, dopo il debutto della serie X50 (lanciata anche in versione Global), equipaggiata con la prima Gimbal Camera al mondo. Comunque, bando alle ciance, andiamo a scoprire tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di Vivo S7 5G.

Vivo S7 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo modello del brand cinese si presenta come uno dei dispositivi 5G più leggeri e sottili sulla piazza, con uno spessore di appena 7.39 mm ed un peso di circa 170 grammi. Il retro di Vivo S7 5G offre una tripla fotocamera inserite in un modulo rettangolare ed è realizzata con un particolare rivestimento a prova di impronte.

Frontalmente abbiamo un display AMOLED da 6.43″ con risoluzione Full HD+ dotata di un “anacronistico” notch: la cosa è giustificata la presenza di una dual selfie camera composta da un sensore da 44 MP (con apertura f/2.0) accompagnato da un modulo grandangolare da 8 MP con un'ampiezza di 105°.

La fotocamera principale conta invece un sensore da 64 MP supportato da un grandangolo/macro da 8 MP ed un sensore da 2 MP dedicato alla profondità di campo; il tutto è accompagnato da un Flash LED Dual Tone. A muovere il nuovo mid-range di Vivo troviamo il chipset Snapdragon 765G, con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

La batteria è un'unità da 4.000 mAh con ricarica rapida da 33W mentre il sistema operativo è basato su Android 10 (tramite Funtouch OS 10.5). Di seguito trovate tutti i dettagli della scheda tecnica completa.

Scheda tecnica (aggiusta)

display AMOLED HDR da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 e con notch;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 e con notch; dimensioni di 158.82 x 74.2 x 7.39 mm per 170 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte nel display;

tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP f/1.89-2.2-2.4, teleobiettivo, macro, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.89-2.2-2.4, teleobiettivo, macro, autofocus PDAF e flash LED; dual selfie camera da 44 + 8 MP f/2.0 e grandangolo;

f/2.0 e grandangolo; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi Tri Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Type-C, no mini-jack;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida 33W;

con ricarica rapida 33W; sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 10.5.

Vivo S7 5G ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Vivo S7 5G è di 2.798 yuan, circa 341€ al cambio attuale, per la versione base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per chi punta al massimo, il modello da 8/256 GB viene proposto al prezzo di 3.098 yuan, circa 378€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu