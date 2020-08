Vivaldi Browser: blocco degli annunci, modalità scura e tanto altro

Non sono pochi i browser attualmente presenti sul mercato, anche in ambito mobile. Oltre al più famigerato Google Chrome, infatti, troviamo tante altre diverse soluzioni come Firefox, Opera, Kiwi, Brave etc. Tra questi, dunque, trova spazio anche il meno conosciuto Vivaldi Browser che ha fatto la sua comparsa sul mercato circa un anno fa. Allo stato attuale, dunque, troviamo diverse novità su tale software che, per molti utenti, potrebbero risultare molto utili.

Vivaldi blocca gli annunci in maniera personalizzata

Secondo quanto riportato negli ultimi aggiornamenti, Vivaldi Browser ha implementato alcune interessanti funzionalità su Android. Ad oggi, infatti, abbiamo la gesture dello scorrimento per chiudere le schede, una maggiore personalizzazione della pagina iniziale, la modalità scura e l'integrazione del radar Tracker di DuckDuckGo. Queste, però, non sono le novità più importanti.

All'interno di questo browser è possibile aggiungere un elenco di siti indesiderati che, di fatto, vengono completamente bloccati. Oltre a questo, poi, trova spazio anche un blocco per gli annunci che, anche in questo caso, può essere personalizzato. Questi sistemi di blocco, infatti, possono essere abilitati e disabilitati in qualsiasi momento. Non manca, poi, una maggiore coerenza visiva nelle due barre disposte ai due angoli opposti dello schermo. Qui si trovano alcune opzioni che rendono migliore l'utilizzo di Vivaldi anche solo con una mano.

