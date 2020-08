Nonostante manchi solo una manciata di giorni alla fine del mese di agosto, vi ricordiamo che le offerte di Unieuro dedicate al rientro a scuola, chiamate appunto Back To School, continuano fino al prossimo 10 settembre con computer, indossabili, accessori e smartphone targati Xiaomi Redmi, Huawei ed OPPO. Quindi avete ancora un po' di giorni per approfittare delle proposte dello store: diamo un'occhiata agli sconti sui dispositivi dei vari brand a caccia di quelli più interessanti!

Unieuro Back To School: tutte le offerte su smartphone Xiaomi, Huawei e OPPO, fino al 10 settembre

Come specificato anche in apertura l'iniziativa per il ritorno a scuola Unieuro Back To School terminerà il 10 settembre: per festeggiare la fine dell'estate e il ritorno tra i banchi, la catena di elettronica ha dato il via ad una serie di offerte, anche per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi, OPPO e Huawei. Di seguito trovate una selezione dei vari prodotti disponibili sullo shop online.

L'iniziativa Back To School continua anche su computer e accessori: ecco gli sconti di Unieuro per il ritorno a scuola

Come anticipato, le offerte dello store continuano anche con una serie di indossabili a marchio Huawei (e non solo) e su tanti altri prodotti. In basso trovate alcune proposte e la pagina per dare un'occhiata a tutti i prodotti in sconto!

Prima di lasciarvi, ricordiamo che sono previsti fino a 300€ di rimborso per chi acquista un nuovo notebook, un 2 in 1 oppure un PC desktop. Per tutti i dettagli vi rimandiamo all'articolo dedicato, dove troverete info e dettagli in merito all'iniziativa promozionale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu