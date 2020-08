Huawei Matebook D a partire da 399€ con la promo Unieuro Back to School

Siamo nel bel mezzo di agosto ma, come ogni anno, si inizia già a pensare alla scuola e, proprio quest'anno, l'inizio dell'anno scolastico avrà un sapore diverso. Proprio per questo Unieuro lancia la sua promozione Back to School incentrata, chiaramente, sui notebook, strumento ormai indispensabile per la didattica a distanza. Ad ogni modo, questa promozione ci da l'opportunità di scoprire tantissime offerte rottamando un vecchio dispositivo. Un esempio? Avrete la possibilità di acquistare Huawei Matebook D da 14″ a 399€.

Fino a 300€ di sconto sul tuo prossimo notebook con Unieuro Back to School

L'offerta targata Unieuro, che come anticipato coinvolge diversi prodotti Huawei, Lenovo, Apple, Asus e non solo, permetterà dunque di effettuare un vero e proprio upgrade del proprio PC o Mac tramite il meccanismo della rottamazione.

La procedura indicata dallo store è semplicissima, cercheremo di riassumerla in pochi passaggi.

Acquista il nuovo notebook dal 14 agosto al 10 settembre all'interno della selezione dedicata ;

; Presenta la richiesta di rimborso sul sito Unieuro Promozioni entro 15 giorni dalla data d'acquisto;

entro 15 giorni dalla data d'acquisto; Spedisci il dispositivo usato dopo aver ricevuto conferma in seguito alla compilazione del form su Unieuro Promozioni;

Ricevi il valore della valutazione tramite bonifico, entro 30 giorni dalla convalida della richiesta.

Come accennato in apertura, tra i dispositivi più appetibili sui quali chiedere un rimborso tramite rottamazione, figura il Matebook D da 14″, seguito dalla serie di iMac, Macbook Air e dispositivi da gaming targati Lenovo. I rimborsi messi a disposizione da Unieuro differiscono in base al prodotto inviato ed al tipo di notebook acquistato. Infine, facciamo presente che la promo Unieuro Back to School sarà attiva fino al prossimo 10 settembre 2020.

