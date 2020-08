Quando pensiamo ad un rugged phone, sebbene sia composto da specifiche ben definite, come , non sempre intendiamo un prodotto votato all'imaging o comunque alle prestazioni. UMIDIGI pare voglia cambiare gli schemi e lancia il nuovo BISON, che unisce la resistenza dei rugged alla qualità fotografica della quad camera con sensore principale da 48 MP.

UMIDIGI BISON: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

Il design di UMIDIGI BISON è di tutto rispetto, che ha sì uno stile solido come ogni rugged, ma non sfigura affatto con gli altri più standard. La Core feature di questo smartphone, a sorpresa, è la fotocamera, un modulo quadruplo con sensore principale da 48 MP Sony con apertura f/1.79, accompagnato da una grandangolare da 16 MP a 120°, un sensore di profondità da 5 MP ed uno macro sempre da 5 MP. La selfie camera invece è sempre a marchio Sony da 24 MP. Oltre a questo, BISON è ottimizzato per utilizzare la fotocamera sott'acqua, per riprese piuttosto originali.

Passando al resto dell'hardware, per UMIDIGI BISON il SoC è l'ormai rodato MediaTek Helio P60 fino a 2.0 GHz. Mentre per le memorie, troviamo una RAM LPDDR4X da 6 GB e 128 GB di storage UFS 2.1. Il display invece è un pannello da 6.3″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con drop notch. La batteria è un capiente modulo da 5000 mAh con ricarica rapida a 18W. Supporta il Dual SIM, Bluetooth 4.2, USB Type-C, OTG, sensore d'impronte laterale, due tasti personalizzabili e l'NFC. Non mancano, ovviamente, le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, con resistenza ad acqua e polvere.

UMIDIGI BISON – Prezzo e disponibilità

Il nuovo UMIDIGI BISON arriva direttamente su AliExpress, ad un prezzo che non dovrebbe superare, a detta del produttore, i 200€. In ogni caso, esso può essere già messo nel carrello e acquistato a 259€, ma il nostro consiglio è di aspettare i ribassi promessi dal brand per ottenerlo ad un prezzo davvero molto più convincente.

