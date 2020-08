UMIDIGI A7S sta arrivando, con termometro ad infrarossi integrato

Qualche settimana fa il brand cinese ha lanciato un nuovo device, ovvero UMIDIGI A7. Questo dispositivo, appartenente alla fascia low-cost, ha saputo catturare la nostra attenzione per diversi motivi, non ultimo il rapporto qualità-prezzo. Sembra, però, che l'azienda non si sia affatto fermata con questo prodotto, annunciando l'esistenza di un altro modello della stessa famiglia, denominato UMIDIGI A7S. Quali sono, però, le sue caratteristiche tecniche?

UMIDIGI A7S è, in parte, ancora un mistero

Non sono state svelate ancora tutte le specifiche di questo prodotto. Presumibilmente, però, queste arriveranno nei prossimi giorni. Ad ora, dunque, sappiamo solo che a bordo di questo smartphone, sulla parte posteriore, sarà montato un sensore ad infrarossi in grado di carpire la temperatura del corpo senza alcun contatto. Sicuramente una funzione molto utile, soprattutto in questo momento, dove siamo continuamente monitorati a causa dell'epidemia di Coronavirus (Covid-19).

A livello di design questo telefono non mostra nulla di particolare. Troviamo, dunque, un display con notch a goccia ed un tasto, sulla parte sinistra, che probabilmente potrà essere personalizzato. Se così non fosse, però, potrebbe essere sfruttato proprio dal termometro ad infrarossi. Attendiamo, insomma, ulteriori delucidazioni a riguardo verso la prima settimana di settembre. Vi ricordo, poi, che in questo momento è attivo un giveaway del brand, che riguarda in particolar modo UMIDIGI BISON. Cliccate su questo link per saperne di più.

