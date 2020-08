UMIDIGI è da sempre un brand che fa del rapporto qualità/prezzo il suo maggior punto di forza. Dopo aver lanciato il nuovo rugged BISON meno di una settimana fa, ha messo in vendita da oggi il nuovo low budget A7, tra i più economici quad camera sul mercato, grazie ad un prezzo davvero interessante. Inoltre, arriva sul mercato anche il nuovo smartwatch UWatch 2S.

UMIDIGI A7 e UWatch 2S: tutto quello che c'è da sapere

A7 – Design e specifiche

Il nuovo budget phone di UMIDIGI è il fratello minore dell'A7 Pro uscito nel mese di maggio 2020 e con quasi lo stesso form factor si presenta come uno dei più economici ad essere dotato di una quad camera. Infatti, A7 è uno smartphone sì pensato per tutte le tasche, ma ha comunque specifiche affidabili per un uso standard. Partendo proprio dalla fotocamera, il sensore principale è una 16 MP f/1.8, accompagnato da una grandangolare da 8 MP a 120°, una macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 5 MP. Inoltre, la camera principale ha anche una Modalità Notte. Anche la selfie camera è da 16 MP ed è riposta nel notch a goccia del display da 6.49″ LCD HD+.

Per quanto riguarda la dotazione sotto scocca, è dotato di SoC MediaTek Helio P20 Octa-core. Mentre per quanto riguarda il comparto memorie, troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili fino a 256 GB. Per la batteria, troviamo una ampia soluzione da 4150 mAh. Non manca il sensore di impronte posteriore, Bluetooth 4.2 ed il Wi-Fi Dual Band. Comodo il doppio vano SIM che però non occupa lo slot Micro SD. L'ingresso di ricarica e OTG è una porta Type-C. Il sistema operativo è Android 10.

UWatch 2S

Dopo aver conosciuto le specifiche di UMIDIGI A7, passiamo ora al nuovo smartwatch del brand, l'UWatch 2S, che al prezzo a cui viene proposto può essere sicuramente un prodotto interessante. Tra le feature più utili, troviamo le ben 14 attività sportive monitorate. In più, la cassa è costruita in alluminio aerodinamico molto leggero e resistente. Inoltre, è possibile monitorare il battito cardiaco, il sonno, monitora il ciclo mestruale ed ha un promemoria per la sedentarietà. Tra le altre cose, è anche impermeabile fino a 5ATM.

UMIDIGI A7 e UWatch 2S – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costano questi due nuovi prodotti del brand? L'UMIDIGI A7 arriva su AliExpress ad un prezzo molto competitivo di 73.91€, prezzo che potrete però ottenere se lo acquisterete il 24 agosto 2020, quindi il nostro consiglio è di metterlo nel carrello ed aspettare la data indicata. Per quanto riguarda UWatch 2S, lo smartphone è proposto su Amazon all'invitante prezzo di 29.99€ sin da subito.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu