Finalmente ci siamo, sta per iniziare una nuova era per i rugged phone. Infatti, Ulefone lancerà a breve il primissimo smartphone della categoria con connessione 5G: Armor 8 5G, con specifiche sicuramente superiori ad altri rugged usciti finora.

Ulefone Armor 8 5G: tutto su specifiche, prezzo e uscita del primo rugged 5G

Sebbene ci siano arrivate notizie preliminari, il nuovo Ulefone Armor 8 5G nel design dovrebbe rimanere molto simile al fratello minore con lo stesso nome, uscito la settimana scorsa. Quello che cambieranno saranno le specifiche, soprattutto nel SoC, che sarà un MediaTek Dimensity 800, oltre a 8 GB di RAM, 128 GB di storage, un display Full HD+ da 6.7″ con notch a goccia. Non si conosce ancora granché per il resto delle caratteristiche, ma ci si prospetta una batteria molto capiente e tutte le certificazioni di resistenza dedicate ai rugged, oltre ovviamente a tutta la qualità della connessione 5G, che nel video sopra raggiunge fino ai 443 Mbps in download ed i 114 Mbps in upload.

Non si sa molto purtroppo neanche in merito alla data di uscita del rugged Ulefone Armor 8 5G e tanto meno si sa qualcosa sul prezzo, ma sarà sicuramente in un range dei medio-gamma 5G standard.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu