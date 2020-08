USA vs Cina, scatta il ban ufficiale per TikTok e WeChat

Era nell'aria e adesso è ufficiale: gli USA hanno deciso di bannare TikTok e WeChat. L'amministrazione di Donald Trump decide così di mettere in atto Clean Network, il programma con cui “ripulire” la nazione dalla “minaccia cinese”. Termini forti ma che sono stati adottati in più occasioni dal governo statunitense, in particolar modo dal segretario di stato Mike Pompeo. Dalle parole si è passati ai fatti: gli USA hanno pubblicato due ordinanze esecutive in cui si proibisce l'utilizzo delle due app di matrice cinese.

Il governo Trump decide per il ban USA delle app TikTok e WeChat

In entrambe le ordinanze si specifica che TikTok e WeChat minano alla sicurezza nazionale, alla politica estera e all'economica degli Stati Uniti. Secondo il governo Trump, le due app consentirebbero al Partito Comunista Cinese di “accedere alle informazioni personali e proprietarie degli americani“. Inoltre, con TikTok si sarebbe vista una censura da parte dello stato cinese di questioni politicamente sensibili, come nel caso delle proteste di Hong Kong o delle minoranze musulmane in Cina.

A partire da oggi, ci vorranno 45 giorni affinché gli ordini esecutivi entrino in azioni, pertanto il 20 settembre è la data ultima prima della modifica. A nulla sono valsi gli sforzi da parte di ByteDance di “occidentalizzarsi”, come nel caso dello spostamento dei propri data center in Europa. Già in precedenza gli USA avevano vietato l'utilizzo dell'app da parte dei membri del congresso, ma dal 20 settembre sarebbe tagliato fuori qualsiasi cittadino americano. A questo punto pare proprio che l'unico modo per continuare ad operare normalmente sarebbe farsi acquistare da una realtà come Microsoft. Nel frattempo, l'americana Instagram ha ben deciso di lanciare Reels, a tutti gli effetti il diretto concorrente di TikTok.

