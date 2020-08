TikTok sembra essere diventato negli USA alla stregua del Santo Graal. Infatti, dopo l'imposizione del Ban voluto da Trump che poi si è rivelato essere un'imposizione di acquisto da parte di una società americana, il social network di proprietà del colosso cinese ByteDance fa gola proprio a tutti, anche a giganti di un settore diverso, come quello degli store fisici quali Walmart, che diventerà partner di Microsoft nell'acquisizione.

TikTok potrebbe diventare la vetrina di Walmart, secondo gli esperti

A seguito dell'incalzante dichiarazione della CNBC nella giornata di ieri, 27 agosto 2020, che ha visto Microsoft accelerare nella chiusura della trattativa, che ha scatenato un effetto domino che ha portato alle dimissioni dell'ormai ex CEO Kevin Mayer, è salito in auge anche l'interessamento di Walmart nel poter avere una quota di minoranza nell'acquisizione di TikTok.

Cosa comporterebbe quindi questa partnership? Per Walmart sarebbe un'occasione non indifferente per poter aumentare l'ampiezza della pubblicità della propria catena estesa in tutto il territorio USA e non solo. Infatti, con il solo 3% della quota totale, il colosso della famiglia Walton potrebbe rendere TikTok non solo la propria vetrina, ma anche proprio una piattaforma di vendita.

La personalizzazione che porterebbe Walmart su TikTok potrebbe avvicinare la catena a clienti sempre più giovani e vari, spostando il proprio budget marketing da Google, Facebook e Amazon al social cinese, che raccogliendo i dati degli utenti permetterebbe di ottimizzare i prodotti da proporre.

Insomma, pare che TikTok sia una specie di paese della cuccagna un po' per tutti, se una catena di supermercati vuole diventarne, seppur in piccolo, proprietaria.

