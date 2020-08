Le potenzialità di TikTok paiono ormai infinite, visto l'interesse che sta scatenando negli Stati Uniti. Il social network cinese rischia il ban nel paese governato da Donald Trump, ma potrebbe salvarsi diventando un'azienda americana. E se Microsoft è attualmente il principale indiziato per formulare un'offerta a ByteDance, da poche ore è balzata agli onori di cronaca il serio interesse di Apple nella medesima operazione.

Aggiornamento 04/08 ore 17:15: Neanche il tempo di far circolare la notizia, che Apple ha prontamente smentito il rumor di Axios. Trovate tutto in fondo all'articolo.

TikTok: l'interesse di Apple è serio, ma sarebbe una mossa insolita

A riportare di questo interesse di Apple per TikTok è il portale online Axios (che trovate in fonte), che attraverso le parole di Dan Primack ha riferito che numerose fonti hanno indicato un serio interesse del colosso di Cupertino nell'acquisto del social più chiacchierato del momento, che ha come unica ancora di sopravvivenza negli USA (e probabilmente in altri paesi) solo venendo acquistata entro il 15 settembre 2020, altrimenti sarà bandita.

Ovviamente, la scelta di Apple potrebbe risultare insolita, dato che TikTok è un'applicazione multi-piattaforma e soprattutto una bella gatta da pelare a livello politico per Tim Cook, sia negli USA che in Cina. Ma se c'è un'entità in grado di poter pagare il giusto prezzo, quella è l'azienda fondata da Steve Jobs.

Chiaro che, così come nelle altre situazioni, il tempo per TikTok stringe e quindi ByteDance ha necessità di convincersi a cedere a questa soluzione, se vuole preservare la sua creatura più redditizia, ma c'è il sentore che né Microsoft, né Apple avranno vita facile in questo percorso, dato che l'opposizione arriva anche dal Congresso, in cui l'app è già bandita.

Intanto, i più importanti TikToker americani stanno già migrando verso altri social, come Instagram, seppur con una certa insoddisfazione che potrebbe generare 6 miliardi di dollari di perdite.

Apple ha già smentito la notizia dell'interesse per TikTok | Aggiornamento 04/08 ore 17:15

Appena pochi ore dopo la notizia trapelata, il portale The Verge è andato in fondo alla questione dell'interesse di Apple all'acquisto di TikTok, contattando direttamente l'azienda e ricevendo una categorica smentita, sostenendo che non ci sono al momento discorsi in merito e non è nei piani di formulare una qualsivoglia offerta a ByteDance. Quindi, Microsoft resta attualmente il colosso più interessato al social cinese.

