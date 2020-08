Oracle sorpassa Microsoft per l’acquisizione di TikTok

Il piatto su cui poggia la vendita di TikTok è piuttosto succulento e anche Oracle entra a far parte dei suoi contendenti. Il governo Trump ha praticamente obbligato ByteDance a cedere la sua creazione, altrimenti sarà bannata dal mercato USA. La società ha cercato di far valere le proprie ragioni, ma la vendita della celebre app potrebbe rappresentare il miglior compromesso. Inizialmente è stata Microsoft a proporsi come possibile acquirente, ricevendo il lascia passare da parte del governo americano.

TikTok potrebbe essere ceduta a Oracle anziché a Microsoft

Dopo Microsoft, anche Twitter si è dimostrata volenterosa nell'acquisizione di TikTok, ma si tratta dell'ipotesi meno probabile. Gestendo già un'importante piattaforma social, il dipartimento del commercio potrebbe voler ostacolare un altro semi-monopolio, dopo quanto avvenuto fra Facebook, Instagram e WhatsApp. Come se non bastasse, anche Oracle ha deciso di frapporsi nelle trattative in corso. La compagnia software ha ricevuto l'approvazione verbale da parte del presidente Trump, pur avendo già tenuto in precedenza dei colloqui con la dirigenza di ByteDance.

L'azienda starebbe seriamente valutando l'acquisto delle operazioni dell'app non solo negli USA, ma anche in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Per di più sarebbe in vantaggio nella trattativa rispetto a Microsoft, condividendo partner di investimenti economicamente coinvolti in ByteDance, come General Atlantic e Sequoia Capital. Senza contare che il presidente e co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, è un sostenitore di Trump, avendo persino organizzato delle raccolte fondi in suo onore.

