La guerra fredda tra Cina e Stati Uniti è ormai a suon di TikTok, prendendo sempre più una piega sempre più “interna”. Questo perché, secondo i media USA, i dipendenti americani del social network di ByteDance potrebbero citare in giudizio l'Amministrazione Trump proprio a causa del ban imposto dal Governo.

TikTok: tutti i temi della causa all'amministrazione Trump

A scatenare il provvedimento legale da parte dei dipendenti americani di TikTok è il fatto che se il ban andasse in porto definitivamente, 1500 persone non potrebbero più percepire uno stipendio, oltre che essere anticostituzionale. Quello che poi lamentano tali dipendenti, con a capo Patrick Ryan che ha lanciato una raccolta fondi che mira proprio a finanziare la causa, è che queste decisioni drastiche sono state prese senza alcuna contrattazione, o quanto meno con un “regolare processo” nei confronti della società.

Insomma, Trump e compagnia avrebbero violato ben 2 emendamenti, il quinto ed il quattordicesimo, che sono a tutela dei cittadini in merito alla libera ed i diritti rispetto alle decisioni governative. Attualmente, TikTok non ha ancora preso una posizione in merito alla situazione dei suoi dipendenti, ma c'è da fare in fretta, perché dal 20 settembre 2020 potrebbe ritrovarsi ben 1500 persone senza lavoro.

