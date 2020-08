Si fa sempre più difficile per TikTok a livello globale. Se negli Stati Uniti il social di ByteDance aspetta di conoscere il suo destino entro novembre 2020, con tanti corteggiatori tra i più importanti del tech mondiale, in queste ore deve affrontare le dimissioni del suo CEO Global, Kevin Mayer.

TikTok: Kevin Mayer si dimette dopo soli tre mesi da CEO

Un fulmine a ciel sereno quindi per TikTok, che nonostante le difficoltà non si aspettava certo che Kevin Mayer, CEO Global del social network cinese, potesse dimettersi dall'incarico dopo soli 3 mesi. Le motivazioni di questa decisione nascono dalla forte pressione, soprattutto da parte degli USA, che Mayer stava affrontando insieme a Zhang Yiming, CEO di ByteDance, pressione nata gradualmente, ma che per l'ex Dirigente di Disney è stata troppa.

Infatti, egli avrebbe deciso così perché non sarebbe riuscito a chiudere le trattative per l'acquisizione americana di TikTok e si sarebbe quindi sentito sconfortato per l'incombenza del Ban imposto dagli USA. Anche perché, l'abbandono di Mayer segue quello degli investitori americani, lasciando Zhang praticamente solo in questa battaglia che ormai pare contro i mulini al vento (sebbene Mayer sia ancora COO proprio di ByteDance). Certo è che se Microsoft dovesse riuscire a rilevare TikTok, sarebbe un'impresa che potrebbe rimettere in seria discussione i ruoli di chi sta beneficiando di questa estromissione, come sta accadendo per Facebook.

