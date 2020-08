La corsa all'acquisto di TikTok negli USA pare appena iniziata. Se le ultime notizie in merito davano Oracle come più interessata al rilevamento del social network cinese di ByteDance, pare che in queste ore si sia fatto avanti un player non indifferente: Alphabet, il conglomerato a cui fa capo Google. Rispetto alle altre realtà del tech però, l'investimento sarebbe come parte di un gruppo di investitori interessati.

Ecco come Alphabet vorrebbe acquistare TikTok

Il progetto di Alphabet per acquistare TikTok è diverso rispetto a quello con cui, ad esempio, Microsoft e Twitter vorrebbero acquisire il social network. Infatti, l'offerta fatta dalla compagnia che include anche Google è costituita da più componenti, o per meglio dire un consorzio, di cui la stessa Alphabet sarebbe socia di minoranza senza diritto di voto. Al momento pare però che non abbia convinto i diretti interessati.

Alphabet, per formulare l'offerta, avrebbe utilizzato le potenzialità del suo fondo d'investimento Google Capital, ma lo stesso di solito viene utilizzato per investimenti in stato avanzato. Anche se potrebbe entrare in gioco l'altro fondo Google Ventures, che punta agli investimenti sulle startup o comunque quelli effettuati direttamente da Big G.

Il primo no ad Alphabet, in ogni caso, ha un motivo ben preciso: al fine di far funzionare bene tutto l'ecosistema di TikTok, è preferibile che sia un'azienda tecnologica singola ad acquisirlo, che ha già un team di sviluppo pronto. Con un consorzio bisognerebbe costruire tutto da zero. Tra l'altro non può entrare in gioco neanche Google stessa, perché avendo già YouTube si piazzerebbe il “nemico” in casa.

Non è escluso comunque che Alphabet ci riproverà ancora, magari con offerte più mirate, almeno da quanto dichiara Bloomberg. Si riuscirà a trovare un acquirente americano per TikTok prima del 12 novembre 2020?

