Telegram annuncia l’arrivo ufficiale delle videochiamate

Era nell'aria da qualche mese e finalmente ci siamo: Telegram aggiunge ufficialmente le videochiamate. Negli scorsi giorni il rilascio era avvenuto all'interno dell'app beta, mentre da adesso sono disponibili per chiunque. Il loro rilascio è avvenuto con la versione 7.0 dell'app, proprio in concomitanza con i sette anni di nascita del servizio. Era l'agosto del 2013 quando Pavel Durov fondava un'app che è progressivamente diventata una delle più celebri nel mondo della messaggistica.

Da allora Telegram ha raccolto qualcosa come oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo, grazie ad una piattaforma che si è dimostrata più all'avanguardia della concorrenza. Tuttavia, la mancanza delle videochiamate iniziava a farsi sentire, vista la loro presenza nelle app concorrenti come WhatsApp e Messenger.

LEGGI ANCHE:

Power Shade vi fa avere la tendina delle notifiche di Android 11

Anche Telegram aggiunge finalmente le videochiamate nella propria app

Il team Telegram ha sottolineato come questo 2020 abbia fatto assumere alle videochiamate un'importanza che probabilmente non avremmo voluto avessero. La quarantena derivante dal Coronavirus ci ha reso impossibilitati dal vederci faccia a faccia con parenti e amici, pertanto averle è una feature quasi essenziale. Da oggi Telegram le integra, sia per gli utenti in possesso di dispositivi Android che iOS.

Basterà avviare una chiamata con uno dei nostri contatti e, nel caso lo volessimo, attivare la fotocamera per mostrarci all'interlocutore. In alternativa, è possibile avviarla direttamente cliccando dall'apposita voce nel menu a comparsa cliccando sui 3 pallini in alto a destra. Inoltre, le videochiamate di Telegram supportano la modalità picture-in-picture, potendo così fare altro nel mentre siamo in chiamata. Un occhio anche per la privacy: la crittografia end-to-end viene confermata dal confrontare le quattro emoji a schermo fra te e il tuo compagno di videochiamata.

Per il momento si possono fare soltanto fra due contatti, ma Telegram ha già annunciato di star lavorando alle videochiamate di gruppo. L'aggiornamento introduce anche altre piccole novità, fra cui le nuove emoji animate che vedete qua sopra.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu