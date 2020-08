Telegram 7.0.0 Beta: arrivano videochiamate e notifiche Bubble

Telegram continua a crescere ed essere apprezzata dall'utenza, per quanto vi sia una pecca rispetto alla concorrenza: l'assenza delle videochiamate. Per quanto anche io sia un suo assiduo utilizzatore, devo necessariamente rivolgermi a WhatsApp e Messenger. Fortunatamente il team software sta lavorando per implementarle e la loro introduzione sembra praticamente dietro l'angolo. Dopo l'annuncio degli scorsi mesi, la loro comparsa sta avvenendo all'interno della versione Beta 7.0.0 dell'app.

LEGGI ANCHE:

TikTok pagherà gli utenti, oltre a… violarne la privacy

La Beta 7.0.0 di Telegram ci anticipa le prossime novità, videochiamate in primis

The feature is enabled by default! pic.twitter.com/qrp0eqvudw — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 11, 2020

La funzione è stata inizialmente pubblicata in rete dall'utente Alessandro Paluzzi su Twitter e pare disponibile per Android, iOS e macOS. Per accedervi basta cliccare sui 3 pallini in alto a destra all'interno della chat e, nel menu a tendina a comparsa, c'è la voce “Videochiamata” subito sotto alla chiamata vocale. Trattandosi di una funzione in test, è necessario che anche il proprio interlocutore abbia installata la versione Beta 7.0.0 di Telegram.

Nel mentre attendiamo il suo roll-out in maniera ufficiale per tutti, scopriamo che nella Beta viene anticipato il supporto alle notifiche Bubble introdotte con Android 11. La loro prima comparsa è avvenuta con la versione Beta 6.3.0, ma a breve Android 11 le supporterà ufficialmente con le proprie librerie API.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu