La sveglia con ricarica wireless, oggi in offerta, è il gadget perfetto per ogni scrivania

Anche di domenica le offerte targate Banggood non si fermano mai. Grazie alla sezione di flash sale oggi avrete la possibilità di acquistare una sveglia con ricarica wireless e termometro integrati a soli 15€. Vediamo meglio di cosa si tratta.

La sveglia con ricarica wireless è in flash sale su Banggood

Come anticipato, il prodotto oggi offerto da Banggood in offerta lampo, si presenta come l'ideale per ogni scrivania, sopratutto se si possiede un dispositivo con ricarica wireless. La sveglia, infatti, supporta ogni tipo di device che permette la ricarica wireless (sia Android che iOS) ed al tempo stesso presenta un design perfettamente integrabile in ogni ambiente.

Dalle dimensioni di 160 x 75 x 40 mm, in ABS, da la sensazione di un piccolo lingotto argentato: sarà quindi semplicissimo “nasconderla” in bella vista ed utilizzarla ad ogni evenienza. Oltre al plus della ricarica wireless, inoltre, troviamo tutte le classiche funzioni di una sveglia e la possibilità di consultare la temperatura presente all'interno della stanza. Per acquistarla, al prezzo indicato in offerta lampo, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .