La compagnia di Lei Jun non perde un colpo e dopo il lancio di Amazfit X e del nuovo ferro da stiro da viaggio (due prodotti agli antipodi) ecco l'ennesimo dispositivo che non potrà che ingolosire gli appassionati del brand cinese. Xiaomi YouPin ha lanciato un nuovo sterilizzatore UV a marchio FIVE, una soluzione pensata per l'igiene di spazzolino ed accessori.

Xiaomi YouPin presenta il nuovo sterilizzatore UV per spazzolino del brand FIVE

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, FIVE è un brand asiatico partner di Xiaomi, già conosciuto per i suoi dispositivi UV (qui trovate una recensione decisamente esplicativa). A questo giro, l'azienda ha presentato tramite Xiaomi YouPin un nuovo sterilizzatore UV dedicato a spazzolino ed accessori per l'igiene, come pinzette, forbici e quant'altro: insomma, tutto il necessario per la propria toeletta. Le dimensioni contenute – 204 x 62 x 63 mm – ed il peso leggero lo rendono adatto per viaggi e spostamenti, ma potrà essere utilizzato senza alcun problema anche fisso in bagno visto il design elegante (seppur dalle linee minimali).

All'interno del corpo è presente una lampada UVC-LED, perfetta per sterilizzare i prodotti e in grado di eliminare batteri, germi e funghi. Grazie alla batteria di 400 mAh si parla di un'autonomia fino a 30 giorni, con un uso standard (2-3 volte al giorno). La capienza del contenitore è di 400 ml mentre la certificazione BPA FREE indica che è privo di materiali dannosi per la salute.

Il prezzo del nuovo sterilizzatore UV per spazzolini di Xiaomi YouPin – ricordiamo, a marchio FIVE – viene proposto sulla piattaforma di crowdfunding a soli 59 yuan, circa 7€ al cambio attuale. Il debutto è fissato per il 29 agosto e speriamo di vederlo presto disponibile anche nei principali store dedicati a noi occidentali (dita incrociate!).

