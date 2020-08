Dopo la diretta fiume di ieri durante la quale si sono aperti i festeggiamenti per il 10° anno di attività di Xiaomi, oggi partono le offerte dedicate da parte dei migliori store asiatici. primo tra tutti c'è Banggood che a partire da oggi e fino al prossimo 21 agosto 2020, porterà in sconto tantissimi prodotti di casa Xiaomi ed appartenenti all'intero (vastissimo) ecosistema. Curiosi di scoprire quali? Vediamoli insieme.

Tutti i prodotti dell'ecosistema Xiaomi in forte sconto su Banggood in occasione del 10° anniversario del brand

Tra le offerte di casa Xiaomi targate Banggood non potevano – chiaramente – mancare gli smartphone. Tra gli sconti troviamo infatti alcuni tra i prodotti più ricercati del momento come Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, POCO F2 Pro ed altri ancora.

A seguire troviamo immediatamente una serie di accessori in offerta lampo (e con coupon), tra cui la torcia Nextool, l'avvitatore Mijia e i prodotti per la domotica come la Yi Dome.

Come anticipato, la festa di Xiaomi su Banggood porta con se davvero tantissimi prodotti in offerta, tanto da dividerli in categorie ben definite e, più precisamente:

A questa pagina disponibili tutti i prodotti delle categorie

Super Stars: i prodotti Xiaomi più venduti dallo store;

i prodotti Xiaomi più venduti dallo store; Best Phone: gli smartphone più venduti dell'ultimo periodo, tra cui spiccano i modelli citati in precedenza;

gli smartphone più venduti dell'ultimo periodo, tra cui spiccano i modelli citati in precedenza; Mi Fans Fav: categoria composta dai “Best buy di sempre” con particolare riguardo ai prodotti dell'ecosistema smart ed agli accessori di utilizzo quotidiano;

categoria composta dai “Best buy di sempre” con particolare riguardo ai prodotti dell'ecosistema smart ed agli accessori di utilizzo quotidiano; Coupon Deals: offerte Xiaomi con codici sconto, quindi con tagli di prezzo più elevati, ma soggetti a disponibilità limitata;

offerte Xiaomi con codici sconto, quindi con tagli di prezzo più elevati, ma soggetti a disponibilità limitata; Eco-system: raccolta degli ultimi prodotti provenienti dall'ecosistema Xiaomi e da aziende ad essa legate.

Chiaramente le offerte si susseguiranno nel corso dei prossimi giorni. Il nostro invito è quello di seguirci in diretta sui nostri canali Telegram dedicati, nei quali pubblicheremo prontamente ogni sconto dedicato al 10° anniversario di Xiaomi e non solo.

