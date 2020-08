Con tutte le problematiche sorte in merito al ban subito dal proprio prodotto di punta TikTok, è difficile immaginare che ByteDance si stia concentrando seriamente sulla produzione di smartphone a marchio Smartisan. A quanto pare però, il colosso cinese va avanti per la sua strada ed è prossimo a lanciare un nuovo smartphone 5G, che sia il tanto atteso, seppur velatamente, Nut Pro 4?

Smartisan: su Taobao il placement di un nuovo smartphone 5G, che sia proprio Nut Pro 4?

Da dove viene questa particolare indiscrezione in merito a Smartisan Nut Pro 4? Tutto parte da un placement da parte del marchio di ByteDance sull'e-commerce TaoBao, che ospita quello che pare essere uno smartphone 5G, di cui però non si conosce nulla, se non appunto proprio il produttore e la connettività. Infatti, esso è riportato come “Smartisan Nut 2020 Phone“, con nome in codice DT2002C, ma coperto da sipario rosso, come spesso accade sugli e-commerce cinesi al fine di avviare la prenotazione del prodotto ben prima che sia presentato, tipo una scommessa al buio.

Non sappiamo che continuerà con il form factor del bellissimo Nut Pro 3, ma il nuovo Smartisan 5G può essere uno dei migliori prodotti presenti in Cina, continuando un ritorno sulle scene avviato solo un anno fa grazie proprio a ByteDance.

Per voi come sarà il prossimo Nut Pro 4? Fatecelo sapere nei commenti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu