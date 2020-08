Da tempo Shot On OnePlus fa parte delle numerose attività che l'azienda è solita promuovere sui propri social. Specialmente ai tempi d'oggi, dove la fotografia su smartphone è un aspetto imperante nei gusti della community. Dopo i recenti Creative Toning Challenge e la Creative Thoughts Challenge, la nuova edizione di Shot On OnePlus inaugura il mese di agosto all'insegna della natura.

Ogni edizione del contest Shot On OnePlus ha un tema specifica, per far sì che gli utenti si concentrino su un soggetto preciso e ci siano dei parametri delineati. Il tema a questo giro è Paesaggi e Acqua: i partecipanti dovranno immortalare degli scorci nella natura, come potete vedere in queste immagini d'esempio.

Il contest Shot On OnePlus vi permette di dare sfogo alla vostra creatività fotografica

“Lo scenario del paesaggio è ciò che ci circonda. Queste scene possono includere un campo, una foresta, montagne, cascate, un lago con montagne e così via. La combinazione di paesaggio e specchi d'acqua è grandiosa. Tuttavia, se non c'è acqua con paesaggio nei paraggi, usa le abilità per catturare il paesaggio intorno a te. Sì, l'idea del paesaggio ricorda la natura. Tuttavia, per tutti coloro che potrebbero non essere in grado di essere nella natura, saranno accettate anche le viste panoramiche sullo skyline della città o sulla città con la natura. Però niente immagini di piante con gocce d'acqua sopra, non sono l'obiettivo di questo mese.“

Le linee guida da seguire per prendere parte al contest Shot On OnePlus le trovate nel thread dedicato, dove vi vengono indicati quali parametri rispettare, fra cui 3 foto massime a post e 4 post al mese. Le foto dovranno essere scattate durante agosto, al massimo durante l'ultima settimana di luglio: potete anche utilizzare hardware aggiuntivo per lo scatto, così come software per la post produzione.

Ogni settimana sarà annunciato un vincitore, per un totale di quattro vincitori per il mese di agosto: ognuno di loro vincerà un paio di OnePlus Buds. Speriamo soltanto che a questo giro non accadono i problemi di sicurezza accaduti lo scorso anno, così come problemi di plagio.

