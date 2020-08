Di Xiaomi, abbiamo imparato ad apprezzare col tempo i tantissimi campanelli smart, le serrature con impronta digitale e non solo. Proprio per questo oggi vi riportiamo un'interessantissima offerta targata Gearbest. Si tratta della serratura per cassetti Xiaomi Yeelock, ideale per proteggere in maniera semplice e veloce documenti ed oggetti di valore, ma non solo.

La nuova serratura smart Xiaomi Yeelock è in offerta su Gearbest

La serratura smart Xiaomi Yeelock – oggi in offerta su Gearbest – può rappresentare un prodotto valido anche per chi ha bambini in casa. Potrete infatti apporre la Yeelock smart a cassetti contenenti posate o forbici, così da non avere il rischio che questi siano aperti involontariamente.

L'apertura del cassetto, poi, potrà essere effettuata direttamente dall'app, con la serratura che si aprirà autonomamente soltanto a batteria esaurita. In ogni caso, l'azienda assicura un'autonomia quasi “infinita”: in tal senso basterà ricaricare il prodotto preventivamente poche volte all'anno.

L'offerta di oggi presentata da Gearbest è un flash sale, ciò significa che basterà cliccare sul box in basso e procedere al check out per acquistare il prodotto al prezzo di 12.9€, più 2.5€ di spese di spedizione, scegliendo la Spedizione Aerea non registrata.

