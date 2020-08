Segway Ninebot MAX G30 è in sconto con Coupon e spedizione dall’Europa

Comincia una nuova settimana e tornano le occasioni dello store Gearbest, quest'oggi con un Coupon dedicato al monopattino elettrico Segway Ninebot MAX G30, disponibile con tanto di spedizione gratis da Europa.

Il monopattino elettrico Segway Ninebot MAX G30 scende di prezzo su Gearbest grazie a questo Coupon

Il monopattino elettrico arriva con un design pieghevole ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 30 Km/h grazie al motore da 350W integrato. Sul manubrio è posizionato un display a colori; il sistema di freni è composto da una soluzione elettronica posteriore ed un freno a tamburo anteriore. Presente all'appello la certificazione IPX5 mentre la batteria è un'unità da 551 Wh.

Il Segway Ninebot MAX G30 è disponibile all'acquisto sullo store Gearbest con spedizione gratis da Europa; il prodotto è in sconto grazie al Coupon dedicato e in basso trovate sia il link alla pagina dedicata al monopattino che il codice da utilizzare per beneficiare dell'offerta.

