L'estate, di solito, è sempre sinonimo di viaggi, spostamenti ma anche di passeggiate all'aria aperta in bici. E se utilizziamo un veicolo su gomma, è bene tenere gli pneumatici e le ruote sempre con la giusta pressione, ma per evitare noiose sessioni di gonfiaggio, il nuovo rapidissimo gonfiatore elettrico di Roidmi, brand partner di Xiaomi già per gli aspirapolvere, in crowdfunding su Indiegogo potrebbe fare al caso vostro, visto il prezzo molto interessante.

Il gonfiatore elettrico Roidmi gonfia ruote e palloni in pochissimi secondi

Se guardiamo al design del gonfiatore elettrico Roidmi, ci troviamo davanti ad un prodotto compatto e sicuramente comodo da portare, ma non è la sola portabilità il segreto del nuovo prodotto del partner di Xiaomi. Infatti, la potenza del Mojietu Tire Inflator permette di gonfiare ruote di bici, pneumatici di auto o palloni in pochi secondi, senza troppi magheggi, cliccando semplicemente sul tasto Start. Inoltre, esso si regola in base al tipo di prodotto da gonfiare, semplicemente selezionandolo sul display LCD touch, coadiuvato inoltre da quattro beccucci, ognuno per ogni modalità.

Guardando alla potenza elettrica del gonfiatore elettrico Roidmi Mojietu Tire Inflator, troviamo una capiente batteria da 2600 mAh, che si ricarica in 3-4 ore e ben 3 modalità di illuminazione utili per quando lo si usa di notte, sia per far luce, sia per indicare alle altre auto la nostra presenza in strada. In più, resiste a temperature comprese tra i -10° fino ai 45 °C.

Ma quanto costa questo utile accessorio del partner di Xiaomi? Il gonfiatore elettrico Roidmi Mojietu Tire Inflator è attualmente in crowdfunding su Indiegogo al prezzo di partenza di 59$ (circa 50€), anche se attualmente sono entrati nella fase di produzione di massa e le spedizioni avverranno entro settembre 2020.

