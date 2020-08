ROG Phone 3: aggiunto il supporto ai video HDR su Netflix

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del nuovo gaming phone di ASUS, dispositivo tutta potenza mosso dallo Snapdragon 865+ e dotato di un pannello con refresh rate a 144 Hz (ma in grado di spingersi fino ai 160 Hz). A distanza di giorni dal debutto, il brand asiatico ha già rilasciato un aggiornamento per risolvere vari problemi, insieme al tool per lo sblocco del bootloader. Stavolta arrivano ancora buone nuove per ROG Phone 3, grazie al supporto per i contenuti HDR su Netflix.

ROG Phone 3 ora supporta la visualizzazione di contenuti in HDR su Netflix

Come alcuni di voi ben sapranno, per poter beneficiare del supporto ai video HDR di serie TV e film, il colosso dello streaming on-demand deve abilitare manualmente un dispositivo, concedendo l'approvazione. Fino a questo momento non era possibile sfruttare al meglio il display dello smartphone da gaming con Netflix, ma ora sembra che finalmente sia stato introdotto definitivamente il supporto per i contenuti Full HD HDR 10 per ROG Phone 3.

Inoltre arrivano novità anche per gli utenti che apprezzano le applicazioni di Google. Il flagship di ASUS, infatti, arriva con un'interfaccia molto simile ad Android stock. Tuttavia non si tratta di una soluzione davvero “pura”, visto che la compagnia utilizza alcune applicazioni proprietarie per funzionalità basilari, come nel caso dell'app Telefono. Comunque, se preferite l'app Telefono di Google, da ora è disponibile al download anche per ROG Phone 3: in basso trovate il link per accedere alla pagina del Play Store.

