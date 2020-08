Essendo concepito per ovviare a tutte le esigenze di un gamer, ASUS ROG Phone 3 fa del touch screen uno dei punti di forza. Ma non sempre esso è un supporto e quindi c'è necessità di dover bloccare i tocchi involontari. Proprio per questo, è in rilascio un aggiornamento che introduce proprio il blocco navigazione su Game Genie ma anche tante migliorie per il Multi-Touch.

ASUS ROG Phone 3: ecco tutte le novità dell'aggiornamento in arrivo

Nell'ultimo aggiornamento di un paio di settimane fa, ROG Phone 3 aveva già ricevuto molte migliorie e le patch di sicurezza di luglio 2020. Nella build 17.0823-2007.47 il changelog ci riporta che è stata aggiunta l'opzione “Avvio Rapido della Fotocamera” che sarà possibile settare in Impostazioni di Sistema -> Avanzate. La feature più importante arriva su Game Genie, dove è stato implementato il “Blocco Navigazione” per evitare appunto tocchi involontari durante le sessioni di gioco.

In più, è stato migliorato il Multi-Touch quando tre o più dita toccano contemporaneamente lo schermo mentre si gioca. Infine, l'ultima feature è specifica per PUBG Mobile su ROG Phone 3, dato che risolve un problema alla risposta multi-dito durante le partite a questo Battle Royale.

Di questo aggiornamento per ASUS ROG Phone 3 non abbiamo purtroppo ancora notizia dell'inizio del roll out, ma è assicurato che sarà un update Global e che arriverà sicuramente nelle prossime settimane.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu