ROG Phone 2: ecco l’app per controllare il logo LED RGB

ROG Phone 3 è ormai in circolazione, ma diversi utenti sono ancora in possesso di ROG Phone 2 e vogliono usarlo al meglio. Per questo è stata creata un'app apposita che permette di personalizzare il LED RGB incastonato nel logo posteriore. Si chiama semplicemente “Asus ROG Phone 2 RGB” e consente all'utente un controllo più fine, facendo affidamento al driver RGB che controlla il succitato LED.

Questa app vi fa controllare il LED RGB del logo di ROG Phone 2

Pur affidandosi al mondo del modding, se avete installato una custom ROM alternativa sul vostro ROG Phone 2 avrete notato la mancanza di personalizzazione del LED RGB. Dato che questa app si deve interfacciare con una componente hardware bloccata all'utente, è necessario avere i permessi di root. Inoltre, il suo sviluppatore ha specificato che funziona con la ROM stock presente di default, ma bisogna aver aggiornato ad Android 10.

L'app vi offre un controllo piuttosto fine del LED RGB del logo Republic of Gamer che impreziosisce la back cover. Nella tabella “Colour Wheel” selezionate il colore principale, mentre in quella “Animations” avete diverse animazioni da scegliere.

Scarica ASUS ROG Phone 2 RGB

Se voleste approfondire, vi lasciamo con il thread dedicato nel forum XDA.

