Il robot aspirapolvere 360 S9 è in offerta con spedizione dall’Italia

Chi ormai non ha un elettrodomestico smart in casa? Se mancate all'appello, l'offerta di Geekbuying potrebbe fare al caso vostro. Grazie al codice sconto in questione avrete la possibilità di acquistare il robot aspirapolvere 360 S9 in offerta con spedizione dall'Italia a 360€.

Il robot 360 S9 è potente ed al tempo stesso silenzioso grazie al sistema Dual Noise Reduction

Il robot aspirapolvere 360 S9 trova tra le specifiche di punta il sensore LDS lidar che fa coppia con il sensore anti-collisione e l'algoritmo SLAM in grado di individuare e prevenire gli “scontri” all'interno dell'ambiente domestico.

Il 360 S9 vanta – inoltre – un'ottima potenza d'aspirazione, con il motore in grado di raggiungere 22.00 Pa, pur mantenendo i decibel contenuti, in maniera tale da non risultare fastidioso in casa. Sfruttando il water intelligent tank, poi, riesce a lavare il pavimento tramite tre modalità differenti.

Per acquistare il prodotto al prezzo indicato di 360€, con spedizione dal magazzino italiano, non dovrete far altro che copiare il coupon “SMH360S9” in fase di check out, partendo dal prodotto presente in basso.

