Redmi S2/Y2 si aggiorna alla MIUI 12 Stable | Download

Lanciato ormai due anni fa, qualcuno avrebbe potuto pensare che Redmi S2 non avrebbe ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 12. E invece il team software di Xiaomi ci ha stupito, inserendo lo smartphone nella lista dei modelli compatibili. Conosciuto altrove come Redmi Y2, il suo essere aggiornato conferma la volontà dell'azienda di tenere aggiornati quanti più modelli disponibili.

Redmi S2 riceve il primo aggiornamento con la MIUI 12

Redmi S2 e Redmi Y2 sono lo stesso modello: il primo monicker è quello utilizzato in Cina ed Europa, mentre il secondo è quello riservato all'India. Venne lanciato nel 2018 con un software basato su Android 8.1 Oreo e MIUI 10, per poi aggiornarsi ad Android 9 Pie e alla MIUI 11. L'aggiornamento che sta venendo rilasciato in questi giorni riguarda la MIUI 12.0.4.0.PEFCNXM in veste China Stable, basato ancora su Android 9 Pie.

L'aggiornamento in fase OTA, quindi, riguarda solo gli utenti con ROM cinese, ma non dovrebbe tardare ad arrivare anche la MIUI 12 Global. Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM della madrepatria, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo.

Scarica la MIUI 12 China Stable per Redmi S2/Y2

