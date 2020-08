I notebook da gaming, negli ultimi anni, sono diventati sempre più richiesti in quanto le soluzioni in mobilità sono tornate ad essere molto richieste. In Cina, a parte Lenovo ed al trio di taiwanesi (ASUS, MSI e Acer), il brand più attento al gaming è Xiaomi, autore qualche tempo fa del Gaming Laptop. Redmi, brand imparentato a quello pechinese, sebbene abbia dalla sua l'ottima gamma RedmiBook, non si era mai spinto ancora in un terreno potenzialmente fertile, fino ad ora. Infatti, pare sia in programma il lancio della prima soluzione da gioco del marchio, con CPU Intel Core-H di Decima Generazione.

Il RedmiBook da gaming sarà un notebook dotato del chipset Intel Core i5-10200H

A portare alla luce i piani dell'azienda sono stati noti leaker di Weibo come Aura Pig Wang, che ha rivelato qualche giorno fa che Redmi lancerà il suo notebook da gaming e che il RedmiBook avrà un chipset Intel Core i5-10200H, facente parte del novero delle CPU pensate per le alte prestazioni. Tra l'altro, questa soluzione potrebbe essere la prima del gruppo Xiaomi, in quanto i Mi Notebook hanno sì processori Intel Core di Decima Generazione, ma non della serie H.

Attualmente, la notizia è tanto interessante quanto da prendere con le pinze in quanto abbiamo ancora pochissime informazioni in merito a questo nuovo notebook di Redmi, ma è chiaro che l'idea di un RedmiBook da gaming è davvero allettante.

