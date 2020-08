Redmi 9 Prime in arrivo in India: confermata la data di uscita

Xiaomi sta continuando a vendere bene in India, nonostante governo e autorità si stiano dimostrano contrarie alla presenza cinese. Il clima non è dei migliori, come dimostra il ban a varie app di Xiaomi e non solo. Ma questo non frenerà la società, Redmi compresa, a presentare nuovi prodotti per consolidare l'apprezzamento ricevuto dalla community. A tal proposito, è in corso di preparazione il lancio ufficiale di un nuovo modello apparentemente inedito sotto il nome di Redmi Prime.

Aggiornamento 1/08: svelato il nuovo dispositivo e la data di presentazione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Redmi Prime, nuovo smartphone per l'India, che si tratti di Redmi 9?

Dico “apparentemente” perché, stando a quanto si dice in rete, dietro il nome di Redmi Prime in realtà si nasconderebbe uno smartphone già esistente. Non è ancora ben chiaro di quale si tratterà, ma si vocifera che sarà uno fra i due Redmi 9 e 9A presentati nel resto del mondo. L'intento sarebbe quello di proporre un nuovo modello attorno alla fascia di prezzo delle 10.000 rupie, pari a circa 115€.

Anche se le specifiche sono perlopiù note (trattandosi di un rebrand), Redmi Prime avrà due caratteristiche chiave: display con notch a goccia e rispettabili prestazioni in game. La denominazione “Prime” non è del tutto inedita: era il 2015 quando Xiaomi presentava Note Prime e Note 2 Prime. Non è neanche la prima volta che all'India viene riservato un trattamento speciale: non a caso Redmi Note 9 Pro Max è disponibile soltanto nel paese.

Redmi 9 Prime è in dirittura d'arrivo: ecco i primi dettagli | Aggiornamento 1/08

Super excited for the launch of #Redmi9Prime on 4th Aug @ 12 noon! 🤩#PrimetimeAllrounder features best-in-class features, one among them being a display, that no other phone offers in the price band.📱#BackToPrime with #FHD+ display! 📺 RT if you ♥️ this.#Xiaomi ❤️ #FullHD pic.twitter.com/X1v63NjJNc — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 31, 2020

Manu Kumar, a capo della divisione indiana di Xiaomi, ha confermato l'identità del nuovo smartphone in arrivo: Redmi 9 Prime. Il lancio è fissato per il 4 agosto e il dirigente ha confermato che si tratterà di un modello dotato di un display con risoluzione Full HD+. Purtroppo per noi potrebbero non esserci grosse novità con questo dispositivo. Si vocifera che si tratti della versione indiana del nostro Redmi 9, semplicemente ribattezzato Prime.

Resta da vedere se ci sarà qualche cambiamento oppure se avremo a che fare con lo stesso smartphone in tutto e per tutto. In attesa del giorno del debutto vi lasciamo con la nostra recensione del Redmi 9. Ricordiamo che il mid-range è dotato di un pannello da 6.53″, è mosso dal SoC MediaTek Helio G80 ed è equipaggiato con una Quad Camera da 13 + 8 + 5 + 2 MP (con grandangolo e macro).

