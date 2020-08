Redmi Note 9 e Redmi 9A: Android 11 è in fase di test

Differentemente da quanto si potrebbe erroneamente pensare, Xiaomi è in prima linea per l'aggiornamento ad Android 11. La serie Xiaomi Mi 10 ha già ricevuto la Beta del nuovo firmware, a differenze di produttori più blasonati e vicini alla visione occidente del software. Quali modelli saranno aggiornati è ancora presto per dirlo con certezza, ma Redmi Note 9 dovrebbe far parte di questi. Ne abbiamo già parlato nell'articolo dedicato in cui elenchiamo quali sono i modelli previsti. Ma per quanto riguarda la MIUI 12?

Aggiornamento 31/08: ci sono nuovi risvolti sull'arrivo di Android 11 sulla serie Redmi Note 9, nonché Redmi 9A. Ve ne parliamo a fine articolo.

Xiaomi ci fa sapere quando arriveranno Android 11 e MIUI 12 su Redmi Note 9

A questi quesiti ha voluto rispondere Xiaomi in “persona”, realizzando un FAQ mensile ad hoc sulla gestione software della serie Redmi Note 9. Questo significa che queste novità non toccheranno soltanto un modello, dato che ci sono Redmi Note 9, 9S, 9 Pro e 9 Pro Max. Anche perché si tratta di un annuncio rivolto alla platea Global, quindi occidente ed India, e non a quella prettamente asiatica.

La prima domanda a cui Xiaomi risponde è quando arriverà l'aggiornamento alla MIUI 12. Il team software rassicura che arriverà e, anche se non c'è una tempistica certa, si vocifera che arriverà ad inizio luglio. Come forse già saprete, non è disponibile una Global Beta (al contrario di quella China), in favore del programma Mi Pilot. Per quanto riguarda Android 11, non si sono voluti sbilanciare, ma la frase “tenete d'occhio questo thread” strizza l'occhio all'ipotesi positiva.

A parte ciò, Xiaomi ribadisce che l'impossibilità di avere le app MIUI Messaggi, Contatti e Telefono dipende dalle regolazioni della privacy, più stringente in occidente. Al suo posto continueranno ad esserci la controparte di Google, così come l'impossibilità di effettuare la registrazione delle chiamate. Parlando di problematiche software, l'azienda è conscia dei problemi Wi-Fi, Widevine L1 e sensore di prossimità, ai quali sta lavorando.

Aggiornamento 31/08

MIUI 12 ce lo possiamo lasciare alle spalle, dato che l'aggiornamento è ormai giunto su Redmi Note 9. Per quanto riguarda Android 11, invece, mancano novità ufficiali, ma ufficiosamente sappiamo che l'aggiornamento è già in fase di test. L'azienda sta provando il nuovo firmware su Redmi Note 9 e 9 Pro, ma anche su Redmi 9A. Per quanto siano notizie lontane dall'essere ufficiali, la fonte che le riporta anticipò il rilascio di Android 11 per Mi 10 e Redmi K30 Pro. E non ci sarebbe nulla di strano, dato che Redmi Note 9 è previsto che riceverà questo aggiornamento. Al contrario, questi modelli non dovrebbero averlo.

