Redmi Note 9 Pro: problemi con GPS e Wi-Fi, l’azienda risponde

Redmi Note 9 Pro rappresenta l'ultima iterazione della tanto apprezzata serie mid-range di casa Xiaomi, anzi, Redmi. Nonostante il solito buon rapporto qualità/prezzo, in diversi suoi possessori hanno lamentato problematiche software legate di varia natura. In precedenza vi abbiamo segnalato i bug riguardanti il sensore di prossimità ed il comparto fotografico, ma a quanto pare non finisce qua. Nuove testimonianze fanno notare come anche Wi-Fi e GPS siano stati compromessi con gli ultimi aggiornamenti.

Ancora problemi per la connettività GPS di Redmi Note 9 Pro

Nonostante i problemi di Wi-Fi e GPS con Redmi Note 9 Pro siano già stati segnalati, gli ultimi aggiornamenti non sembrano aver risolto. In particolar modo con l'ultima MIUI 11.0.4.0.QJZMIXM Global, in seguito a cui alcuni utenti si sono riversati sul forum Xiaomi per parlarne. A quel punto i moderatori hanno fatto presente che con l'arrivo della MIUI 12 si sarebbe tutto risolto.

Tuttavia, si è fatto presente come le difficoltà riscontrate con il GPS potrebbero essere legate anche ad un fattore hardware. Inizialmente sponsorizzato come supportante lo standard satellitare Galileo, questa caratteristica è stata smentita proprio dai moderatori del forum Xiaomi.

“Ho appena controllato con il team. Gli sviluppatori hanno detto che Galileo non è supportato. Ma sì, è stato pubblicizzato sul sito ufficiale come tale, come avevamo discusso in un altro thread. È possibile contattare il servizio clienti per ulteriori procedimenti. Poiché si tratta di una community basata sugli utenti, non possiamo fare nulla per quanto riguarda i rimborsi. Il team di assistenza vi darà una risposta migliore al riguardo.“

Verificando sul sito indiano (almeno in questo momento), effettivamente per Redmi Note 9 Pro è indicato il supporto a Galileo. Al contrario, sul sito italiano non ve n'è menzione, confermando questa situazione contrastante. Vi ricordiamo che Galileo è lo standard europeo per ciò che concerne la navigazione satellitare.

