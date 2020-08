Redmi Note 9 Pro: problemi con la fotocamera, in arrivo il fix

Nel mentre la MIUI è in fase di rilascio per i vari modelli della famiglia, Redmi Note 9 Pro sta dando altri problemi ai suoi possessori. In precedenza vi abbiamo segnalato il fastidio relativo al malfunzionamento del sensore di prossimità e del fix in arrivo da parte dell'azienda. Questo non è l'unica problematica relativa al software, dato che diverse segnalazioni parlano dell'impossibilità di usare correttamente la fotocamera.

La fotocamera di Redmi Note 9 Pro vi dà problemi? È in arrivo un aggiornamento correttivo

Alcuni possessori di Redmi Note 9 Pro hanno fatto presente che, provando ad aprire l'app per scattare foto e registrare video, ottengono la comparsa di questo messaggio d'errore:

“Can't connect to camera“

Nulla di grave, dato che a quanto pare basta riavviare lo smartphone per vederlo scomparire, almeno temporaneamente. Ma rimane comunque un problema da non prendere sotto gamba. Immaginate di voler immortalare un'immagine velocemente, fallire nell'aprire la fotocamera e dover riavviare lo smartphone: insomma, carpe diem fallito. Del problema sono consci gli sviluppatori della MIUI, come rivela uno dei moderatori sul forum ufficiale di Xiaomi. È in corso di preparazione un aggiornamento fix che risolva tale problematica, per quanto non ci sia ancora un periodo preciso per il rilascio via OTA.

Will be fixed in next patch — Alvin Tse #MiFan (@atytse) July 27, 2020

Fatto sta che sono settimane che il problema è stato portato alla luce, ma da allora non è ancora stato rilasciato alcun update del genere. Per quanto sia stata rilasciata la MIUI 11.0.4.0 EEA Stable, questa non contiene la patch di correzione per la fotocamera di Redmi Note 9 Pro. Per questi gli utenti si sono riversati sui social per lamentarsene e lo stesso Alvin Tse, general manager di Xiaomi e POCO, ha deciso di intervenire. A questo punto viene da pensare che il fix possa arrivare direttamente con la MIUI 12, attesa per questo mese di agosto.

