Avete un Redmi Note 9, 9S e 9 Pro? Occhio alla polvere nella fotocamera

Nell'ampia scelta mid-range dell'azienda, Redmi Note 9, 9S e 9 Pro sono fra i modelli più venduti e ne consegue che le possibili critiche siano molteplici. Essendo fra le mani di così tanti utenti, è più facile che vengano notati problemi di utilizzo, così come possibili fallacie hardware. Vi avevamo già segnalato alcune problematiche legate alla fotocamera, anche se in quel caso si trattava di una complicazione dovuta al software. Le nuove segnalazioni sono più preoccupanti, riguardando l'infiltrazione di polvere nel modulo fotografico.

Oltre ad alcune foto che ci mostrano il danno, su Reddit e il forum Xiaomi si sono moltiplicate le segnalazioni sul danneggiamento di Redmi Note 9, 9S e 9 Pro e della loro fotocamera. Il problema non riguarderebbe, invece, la variante Pro Max venduta esclusivamente in India. Solitamente questo tipo di infiltrazione della polvere avviene quando la fotocamera viene danneggiata in qualche modo, soprattutto con crepe o rotture del vetro protettivo. Gli utenti che sono stati coinvolti, però, non evidenziano questo aspetto, pertanto dovrebbe trattarsi di un problema di produzione.

Vista la delicatezza della situazione, ad esporsi è stato direttamente Alvin Tse, general manager della divisione indonesiana Xiaomi e Global di POCO.

Thanks for the feedback. For now only very small numbers of cases reported but we have asked factory to further tighten up the control. Service centres will be available to help with the few who face this issue, thanks

— Alvin Tse #MiFan (@atytse) June 26, 2020