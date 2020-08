Nel corso degli anni dell'era smartphone, uno dei crucci nella scelta di un nuovo dispositivo è sicuramente la qualità costruttiva e resistenza agli urti annessa, risolto in parte coi rugged. Con il tempo, seppur sempre più spesso è il vetro a far da padrone alla struttura del telefono, gli smartphone sono diventati sicuramente più resistenti, ma ovviamente non indistruttibili. Il caso però di questo Redmi Note 8 che ha continuato a funzionare anche dopo esser caduto dall'ottavo piano ha destato ilarità, specie da parte del CEO di Xiaomi, Lei Jun.

Nonostante l'enorme volo e dopo essersi distrutto, il Redmi Note 8 ha continuato a funzionare come se nulla fosse

A riportare quanto accaduto al povero Redmi Note 8 ci ha pensato proprio Lei Jun, che in un post si complimenta per la sua resistenza. Nonostante lo smartphone sia volato dall'ottavo piano, si sia distrutto esteticamente ed abbia assorbito dell'acqua nell'area fotocamera, ha continuato a funzionare quasi come se nulla fosse accaduto. Infatti, il touch screen era perfettamente funzionante, le varie funzioni erano a posto e caricava normalmente.

Unico problema, ma forse dovuto all'acqua, era la fotocamera. L'utente ha dichiarato poi di averlo riattaccato con colla trasparente e per il momento lo sta ancora utilizzando, nonostante lo schermo si sia curvato.

Simpatico leggere come lo stesso utente si sia poi complimentato della resistenza dei prodotti Xiaomi, come questo Redmi Note 8, affermando che ricordano molto i famosi feature phone di Nokia degli anni '90. Ovviamente non stiamo dicendo che ogni smartphone possa avere la stessa ripresa dopo un volo del genere, ma sapere che non sono più dei dispositivi da buttare nel caso possano subire una qualche sorta di urto.

