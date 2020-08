Direttamente dalla pagina ufficiale Twitter di Xiaomi apprendiamo l'arrivo, imminente, di una nuova colorazione per il best buy Redmi Note 8 Pro. La nuova variante, però, fa nascere un paradosso interessante: pur non essendo non ancora svelata ufficialmente dal brand, è già in offerta sullo store Banggood al costo di 155€.

Redmi Note 8 Pro Coral Orange in sconto con coupon

Desiderosi di mettere le mani sulla nuovissima variante di Redmi Note 8 Pro? Grazie a Banggood ed al codice sconto dedicato non dovrete attendere troppo. Prim'ancora che il brand sveli il nome della nuova variante, vediamo infatti che il prodotto è già presente sulle pagine dello store con un nome ben definito: Coral Orange.

Uno smartphone – dunque – con una scocca rinnovata in rosso acceso che non presenta particolari novità. Si tratta quindi dello stesso, affidabile, device che si basa sul SoC MediaTek Helio G90T, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, NFC e batteria da 4500 mAh.

Acquistare la colorazione Coral Orange sarà semplicissimo, non dovrete far altro seguire le indicazioni contenute nel box in basso e, al momento del check out, inserire il codice nel carrello.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .