Fra le novità presentate sul palco dell'importante keynote odierno c'è anche Redmi K30 Ultra, detto anche “Extreme Commemorative Edition“. Il nuovo arrivato va ad affiancarsi all'altrettanto nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra, rappresentando il non plus ultra in casa Redmi. Per quanto la nascita del marchio Redmi sia più recente, l'evento odierno vuole festeggiare il decennale dell'azienda. Per l'occasione, quindi, vediamo quali sono le novità introdotte con questo K30 Ultra.

Redmi K30 Ultra ufficiale: tutto quello che devi sapere

Differentemente dal nuovo esponente Xiaomi, Redmi K30 Ultra riprende esteticamente quanto visto con Redmi K30 Pro, da cui deriva direttamente. Questo significa una back cover in metallo, nelle colorazioni Mint Green, Polar Night Black e Moon White, al centro del quale troviamo incastonata la quad camera con modulo circolare.

Le somiglianze le ritroviamo anche sul davanti, dove spicca il display full screen privo di tacche, grazie all'implementazione di una pop-up camera da 20 MP. L'unità utilizzata è un Super AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), la cui principale novità riguarderà l'integrazione di un refresh rate a 120 Hz.

L'altra novità la troviamo sotto al cofano, dove a pilotare il tutto c'è il nuovo MediaTek Dimensity 1000+. Realizzato a 7 nm, contiene una CPU octa-core così formata: 4 x Cortex-A76 a 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 a 2,0 GHz. La componente grafica, invece, è affidata alla GPU ARM Mali-G57 MC5 a 900 MHz, mentre lato memorie troviamo 6/8 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage interno (non espandibile). Ad alimentare lo smartphone c'è una batteria da 4.500 mAh dotata di ricarica rapida da 33W. Da notare anche la presenza di speaker stereo per una miglior fruizione di contenuti multimediali.

Tornando a parlare di comparto fotografico, la quad camera posteriore di Redmi K30 Ultra ha sensori da 64+13+5+2 MP. Niente record su DxOMark, quindi, bensì una configurazione con grandangolare accompagnato da un sensore tele-macro ed uno dedicato all'acquisizione di profondità.

Scheda tecnica

Display AMOLED HDR10+ da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz e sample touch a 240 Hz;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a e sample touch a 240 Hz; dimensioni di 163,3 x 75,4 x 9,1 mm per 213 g;

processore octa-core MediaTek Dimensity 1000+ ;

; GPU ARM Mali-G77 MP9;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128/256/512 GB di storage interno non espandibile;

di storage interno non espandibile; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 64+13+5+2 MP ;

; selfie camera da 20 MP ;

; supporto dual SIM 5G/4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C e sensore IR;

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 33W ;

con ricarica rapida ; sistema operativo Android 10 con MIUI 12.

Prezzo e data d'uscita

Redmi K30 Ultra sarà disponibile ai seguenti prezzi:

6/128 GB : 1999 yuan ( 244€ )

: 1999 yuan ( ) 8/128 GB : 2199 yuan ( 268€ )

: 2199 yuan ( ) 8/256 GB : 2499 yuan ( 305€ )

: 2499 yuan ( ) 8/512 GB: 2699 yuan (329€)

